Le FC Barcelone prépare une grande fronde populaire en interne

Alors que le FC Barcelone va bientôt inaugurer son tout nouveau Camp Nou flambant neuf, un homme refait surface dans l’actualité barcelonaise. Déjà candidat en 2023, Victor Font continue de peaufiner son projet en espérant renverser la gouvernance de Joan Laporta : «le pilier fondamental de la professionnalisation et de la modernisation du club réside dans une réforme statutaire globale instaurant des mécanismes de contrôle efficaces, et non de simples façades. Ainsi, tout dirigeant, quel qu’il soit, saura qu’il ne peut agir en toute transparence, verser des commissions injustifiées à des amis ou des connaissances, ni conclure d’accords avec des sociétés opaques susceptibles de nuire à la réputation du club. Le modèle de représentation des membres au sein du club doit être réformé une fois pour toutes. Le modèle des assemblées générales doit être entièrement revu. Le club doit être professionnalisé et les rôles du conseil d’administration et des dirigeants doivent être clairement définis».

La suite après cette publicité

Interrogé dans un grand entretien au Mundo Deportivo, Victor Font n’a pas manqué l’occasion de détailler son nouveau grand projet : «les conditions nécessaires doivent être réunies et mises en place pour qu’un Barça pour tous soit possible. Il s’agit de mettre en place tous les mécanismes pour que le succès ne dépende pas d’un coup de chance, mais bien d’une structure solide pour remporter à nouveau la Ligue des Champions, ce qui nous a échappé depuis dix ans. Il s’agit d’exploiter tout le potentiel du Barça car, je le répète, le Barça, s’il appartient à tous, est inarrêtable, absolument inarrêtable. Aucun autre club ne peut rivaliser». Premier grand événement de sa campagne : Victor Font a réuni à la Fira de Barcelone un millier de personnes, selon les organisateurs, tous barcelonistes et préoccupés par le devenir du club.

Le retour de la fronde de Font

D’ailleurs, des légendes du club étaient présentes comme Xavi Hernández, accompagné par l’ancien joueur Gabri, d’entrepreneurs du tissu économique catalan, dont Manel Arroyo, et d’autres groupes tels que Seguiment FCB, Suma Barca, Dignitat Blaugrana : «depuis ma défaite aux élections, je suis de près la situation du Barça et les besoins du club. Cela m’a conduit à élaborer une proposition qui inspire les supporters, mais surtout, comme je l’ai dit, qui soit en phase avec la réalité du club, compte tenu de sa diversité, et qui exige donc une approche différente des pratiques actuelles. J’en suis convaincu. Le plus important, c’est de travailler d’abord à gagner une élection, et non pas tant à gouverner. En 2021, tout le processus qui nous a menés aux élections a consisté à réaliser une analyse très détaillée du club, à élaborer un plan bien ficelé pour le revitaliser et à constituer des équipes, mais cela ne suffit pas à gagner des élections. Au final, on gagne des élections en suscitant l’enthousiasme et en présentant des propositions concrètes sur les sujets qui influencent réellement les intentions de vote».

La suite après cette publicité

A ce grand meeting se sont ajoutées de nombreuses personnes liées au monde du sport barcelonais dont Carles Planchart Jordi Roura, Francesc Cos et Miquel Àngel Cos, Ramon Alfonseda, Pierre Oriola et Joan Vilà : «c’est une question de gestion du club. Je trouve que le modèle est très personnel et improvisé. L’exemple récent le plus parlant, c’est celui du stade, heureusement qu’on oubliera puisque nous y allons samedi. Mais c’est un exemple flagrant d’improvisation. Le fait de ne compter que sur des personnes de confiance et pas sur des talents inconnus, de ne pas écouter, de ne pas accepter la critique, d’être incapable de planifier, de manquer d’expérience pour exploiter le potentiel du club, de rompre les relations et d’être en mauvais termes avec des légendes qui font partie intégrante de l’identité du club… Le Barça et son histoire, ce sont ses légendes. Mettre Messi, Xavi, Saras, Barrufet, Víctor Tomás, et j’en passe, hors du club parce qu’ils ne partagent pas nos idées et sont en désaccord avec la direction… C’est absurde, non ?», a-t-il conclu. En tout cas, une nouvelle guerre est déclarée en Catalogne.