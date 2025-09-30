Le face-à-face tendu entre Koke et Vinicius lors du derby madrilène

Lors du derby madrilène de samedi au Metropolitano (victoire 5-2 de l’Atlético), Koke et Vinicius se sont livrés à un véritable duel verbal tout au long de la rencontre, comme l’ont révélé les caméras de El Día Después. À un moment du match, le Brésilien traite Koke de « pleurnicheur de merde », ce à quoi le capitaine de l’Atlético répond d’un rire sans répliquer immédiatement. Plus tard, Vinicius l’accuse de répéter leurs échanges à la presse : « Toi, toujours, toujours tu parles à la presse. Tout ce que je te dis, tu le racontes à la presse. »

Dans un autre échange, Koke tente de provoquer Vinicius en pointant Mbappé du doigt et en lui lançant : « Le meilleur ». Mais le joueur du Real Madrid ne se laisse pas déstabiliser, et lui rétorque : « Bien sûr, mais il joue avec moi et on va gagner plus ». Koke, piqué, joue alors sa dernière carte en lâchant une phrase destinée à toucher l’ego de Vinicius : « Il te vole la vedette ». Vivement le prochain match entre les deux.