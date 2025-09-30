Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Le face-à-face tendu entre Koke et Vinicius lors du derby madrilène

Par André Martins
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Atlético 5-2 Real Madrid

Lors du derby madrilène de samedi au Metropolitano (victoire 5-2 de l’Atlético), Koke et Vinicius se sont livrés à un véritable duel verbal tout au long de la rencontre, comme l’ont révélé les caméras de El Día Después. À un moment du match, le Brésilien traite Koke de « pleurnicheur de merde », ce à quoi le capitaine de l’Atlético répond d’un rire sans répliquer immédiatement. Plus tard, Vinicius l’accuse de répéter leurs échanges à la presse : « Toi, toujours, toujours tu parles à la presse. Tout ce que je te dis, tu le racontes à la presse. »

La suite après cette publicité

Dans un autre échange, Koke tente de provoquer Vinicius en pointant Mbappé du doigt et en lui lançant : « Le meilleur ». Mais le joueur du Real Madrid ne se laisse pas déstabiliser, et lui rétorque : « Bien sûr, mais il joue avec moi et on va gagner plus ». Koke, piqué, joue alors sa dernière carte en lâchant une phrase destinée à toucher l’ego de Vinicius : « Il te vole la vedette ». Vivement le prochain match entre les deux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Atlético
Vinícius Júnior
Koke

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Atlético Logo Atlético Madrid
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Koke Koke
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier