Le Real Madrid a un sérieux problème !

Loin d’être fringant, le Real Madrid peut se targuer d’avoir réussi, au moins comptablement, son début de saison. Avec l’arrivée de nouveaux joueurs et d’un nouvel entraîneur, Xabi Alonso, sur son banc, le club de la capitale avait de quoi nourrir certains doutes. Surtout après une année dernière assez désastreuse sans trophée majeur remporté. Vainqueur de ses sept premiers matches cette saison, le club merengue était clairement lancé et le jeu réclamé par Xabi Alonso commençait, malgré certaines critiques, à prendre forme. Finalement, tout s’est effondré le week-end dernier.

Pour son premier vrai grand rendez-vous du début de saison, la Maison Blanche a rendu une prestation minable face à l’Atlético de Madrid. Menant pourtant 2-1 jusqu’à la 45e minute, les Merengues ont été dépassés lors d’un second acte désastreux. Encaissant trois buts en deuxième mi-temps, précédés d’un autre juste avant la mi-temps, le Real a sombré sur la pelouse de son rival (5-2), loin d’être rayonnant depuis le début de saison. Après cette énorme désillusion, Xabi Alonso a été sous le feu des critiques et la presse espagnole n’a pas tardé à tirer la sonnette d’alarme.

Le Real Madrid n’arrive plus à gagner contre des grandes équipes

Un point commence d’ailleurs à sérieusement inquiéter la presse ibérique ce mardi : l’incapacité du Real Madrid à battre de grandes équipes. Ayant construit sa légende sur des affrontements réussis contre des grands d’Europe, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabeu ont désormais un bilan qui laisse à désirer face à ces mêmes équipes. Comme le souligne Marca, le Real Madrid n’y arrive plus dans les grands matches ces derniers mois. Depuis la saison dernière, le Real Madrid n’a plus gagné en 12 matchs contre de grosses équipes.

En Ligue des Champions, le Real a été battu par Arsenal à deux reprises, l’AC Milan, Liverpool et a été corrigé face au PSG en Coupe du monde des clubs. Sur le sol espagnol, le Real Madrid a été battu lors de ses quatre derniers affrontements face au FC Barcelone et ne compte qu’une maigre victoire face à l’Atlético lors des cinq derniers affrontements madrilènes. Un bilan maigre qui est également compensé par les deux victoires contre Dortmund et Manchester City la saison passée, sans oublier le succès face à la Juventus en Coupe du monde des clubs. Six victoires lors des 18 derniers grands rendez-vous, voilà un bilan bien insuffisant pour un club de l’acabit du Real Madrid.