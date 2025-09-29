Encore une polémique pour le FC Barcelone avant d’affronter le PSG !

Le FC Barcelone a l’intention de frapper fort en milieu de semaine face au PSG. Un duel au sommet entre les Catalans et le champion d’Europe en titre parisien ; une affiche que beaucoup auraient aimé voir en finale de la dernière édition de Ligue des Champions. Même s’il est vrai que les nombreuses absences, d’un côté comme de l’autre, viennent faire perdre un peu de hype à cette rencontre.

Mais avant de se projeter sur ce choc contre Paris, le FC Barcelone avait un match important en Liga. Encore plus après la lourde défaite du Real Madrid contre l’Atlético samedi, qui pouvait offrir la première place aux Blaugranas en cas de victoire. Et même si ce ne fut pas si facile pour les troupes d’Hansi Flick, elles ont fait le boulot en s’imposant 2-1 en terres basques, grâce à des réalisations de Jules Koundé et de Robert Lewandowski.

Les joueurs de la Real Sociedad sont furieux

Seulement, la rencontre a été marquée par la polémique. Effectivement, sur le but de l’égalisation signé par le défenseur français, la Real Sociedad estime qu’il n’y avait pas corner au départ de l’action, mais six mètres pour le gardien. Selon Álex Remiro, le portier basque, l’arbitre aurait même avoué son erreur aux joueurs basques. Oui, on est allé se plaindre. J’ai parlé avec l’arbitre, il a assumé son erreur, a-t-il confié en zone mixte. Sergio Francisco, le coach du club de Saint-Sébastien, a aussi pesté : « oui le 1-1 nous fait mal, tout le stade sauf l’arbitre a vu que ce n’était pas corner. Avec 1-0 à la mi-temps on aurait mieux géré le match après ».

« On joue au foot et parfois on se trompe. C’est pareil pour les arbitres, là il s’est clairement trompé. Il ne faut pas chercher plus loin », a de son côté lancé le buteur de la Real hier soir, Alvaro Odriozola. Une nouvelle polémique arbitrale en Liga qui fait encore la une des médias en Espagne, mais qui ne devrait pas déconcentrer le FC Barcelone avant ce choc européen…