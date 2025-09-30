FC Barcelone : Deco sort la sulfateuse contre Nico Williams et Bilbao

Cet été, le FC Barcelone a recherché un attaquant tous azimuts. Ayant besoin d’un joueur capable d’évoluer sur un côté ou à la pointe de l’attaque, le club catalan a prospecté de nombreux profils. Finalement, c’est Marcus Rashford qui a été recruté sous la forme d’un prêt en provenance de Manchester United. Un choix judicieux et payant tant l’ancien Mancunien donne satisfaction depuis son arrivée avec deux buts et quatre passes décisives en huit rencontres. Pourtant, cet été, le club catalan prenait la direction d’un autre joueur : Nico Williams. Alors que le nom de Luis Diaz revenait également avec insistance, l’attaquant espagnol de Bilbao était la cible la plus concrète pour les Culés.

Finalement, le deal, qui semblait en bonne voie, a capoté de lui-même. En effet, sans crier gare, Bilbao a annoncé la prolongation de son joueur. De quoi mettre un sacré coup de massue sur la tête des dirigeants catalans, très confiants quant à la signature de l’international espagnol. En effet, au début de l’été, de nombreux médias espagnols affirmaient même que le joueur avait assuré à ses coéquipiers barcelonais de sélection qu’il allait rejoindre Barcelone durant le mercato estival. Dès lors, les dirigeants du Barça n’étaient pas revenus sur cet épisode douloureux. C’est désormais chose faite avec Deco qui a décidé de fusiller Bilbao, Nico Williams et son agent ce mardi lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo.

«Nous n’étions pas sur Nico Williams» clame Deco

En effet, le directeur sportif du club catalan n’a pas souhaité faire dans la dentelle et a révélé toutes les coulisses de ce transfert avorté. «Nico n’avait pas exactement le profil qu’on recherchait, mais il peut jouer à gauche comme à droite, explique Deco. Si un grand joueur comme Nico nous sollicite, quand l’agent nous recherche, on discute, et c’est comme ça que ça se passe. Le football est comme ça ; le joueur, pour une raison ou une autre, n’a pas voulu des conditions qui lui étaient proposées. Ce n’est pas une question de garanties d’enregistrement, c’est très simple. Si vous voulez négocier, dites-moi tout ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez et ne changez rien par la suite. C’est tout. Et je n’en parlerai plus, il y a eu trop de discussions, trop de bêtises, y compris de la part de Bilbao. (…) Il n’y a pas d’erreur, nous avons simplement fixé les conditions du club, puis les négociations doivent être mises sur papier, dans des contrats, et nous avons dit que nous n’acceptions pas les conditions qu’ils ont fixées parce qu’aucun joueur ne va nous conditionner et, en fin de compte, il ne s’est rien passé. Nous leur avons donné un délai pour répondre, ils n’ont pas répondu, ils ont fait leur chemin et nous avons fait le nôtre.»

Après cette franche explication, le dirigeant catalan s’est ensuite fendu d’un discours assez puéril dans lequel il a tout simplement décidé de fustiger la gestion de Bilbao. Tout en rappelant que le club n’a jamais été à la quête de Nico Williams mais que c’est bien le joueur et son agent qui ont tout fait pour rejoindre la Catalogne cet été : «je ne veux pas entrer dans des questions qui ne me concernent pas, je me consacre aux joueurs, à la gestion quotidienne du club, mais je ne pense pas que Bilbao soit un exemple en ce sens. Nous n’avons pas cherché leur joueur, nous ne sommes pas allés le chercher. Ils doivent se préoccuper de l’agent qui est venu plusieurs fois au Barça pour proposer le joueur. (…) Je n’entre pas dans les détails, sinon je devrais expliquer les négociations qui se déroulent bien ou mal. Et je n’aime pas cela. J’ai des relations avec les agents et je ne dois pas les exposer en public. Chacun veut travailler pour son propre joueur, c’est normal, et je n’entrerai pas dans les détails. Je veux juste qu’il soit clair que nous n’avons pas cherché Nico, c’est l’agent qui nous a cherchés.» Voilà qui est dit.