Barcelone est en état d’alerte maximale avant le match contre le PSG !

Ce mercredi, le match que tout le monde attendait depuis des mois va enfin avoir lieu. Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain va se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone, qui était sûrement la meilleure équipe de la saison passée aux côtés de la formation parisienne. Un choc au sommet qui a néanmoins perdu légèrement en valeur suite aux infirmeries bien garnies des deux côtés. En effet, malgré le retour de Lamine Yamal du côté catalan, le Barça sera privé de nombreux joueurs importants comme Fermin Lopez, Raphinha ou encore Joan Garcia.

De son côté, le PSG est privé de son Ballon d’Or Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Néanmoins, les retours de Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz sont actés tandis que la tendance est positive concernant Khvicha Kvaratskhelia. Outre l’aspect sportif forcément jouissif d’une telle rencontre, Barcelone et la police espagnole se préparent à accueillir une rencontre sous haute tension. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée des supporters du PSG va mettre sous haute tension les autorités espagnoles à l’occasion de cette rencontre.

Le Collectif Ultras Paris va être surveillé de très près à Barcelone

Comme le rapporte Sport ce mardi, Barcelone va être en état d’alerte maximal avant le choc entre Barcelonais et Parisiens. Alors que 2 600 supporters du club francilien sont attendus en Catalogne ce mercredi, c’est le Collectif Ultras Paris qui sera particulièrement dans le viseur des autorités ibériques. Alors qu’un bus parisien transportant les membres du collectif partira mercredi matin de Paris, ce dernier sera surveillé du début à la fin de son trajet.

L’objectif est également d’éviter toute rencontre entre supporters parisiens et blaugranas à Barcelone dans la ville avant le choc entre les deux équipes. En ce sens, le dispositif policier sera renforcé et un parcours différent sera mis en place pour que cela ne se produise pas. Vous l’aurez compris, Barcelone veut éviter tout conflit qui pourrait ternir ce qui s’annonce être une belle journée de football du côté de Barcelone.