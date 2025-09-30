Kaïrat Almaty - Real Madrid : les compositions officielles

Ce mardi, c’est le début de la 2e journée de la Ligue des Champions 2025/2026. le Kaïrat Almaty reçoit ainsi le Real Madrid pour un duel intéressant. À domicile, les Kazakhstanais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Sherkhan Kalmurza qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Erkin Tapalov, Alexandr Martynovich, Egor Sorokin et Luis Mata. Damir Kasabulat et Ofri Arad composent l’entrejeu avec Jorginho un cran plus haut. En pointe, Dastan Satpaev est soutenu par Aleksandr Mrynskiy et Valeriy Gromyko.

De leur côté, les Merengues s’articulent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Raul Asencio, Dean Huisjen, David Alaba et Fran Garcia. Le milieu de terrain est assuré par Aurélien Tchouameni, Arda Güler et Dani Ceballos. Devant, Kylian Mbappé est accompagné par Franco Mastantuono et Vinicius Junior.

Les compositions

Kaïrat Almaty : Kalmurza - Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata - Kasabulat, Arad - Mrynskiy, Jorginho, Gromyko - Satpaev

Real Madrid : Courtois - Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia - Güler, Tchouameni, Ceballos - Mastantuono, Mbappé, Vinicius