Real Madrid-Celta de Vigo : les compositions officielles

Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo ce dimanche à 21h pour le compte de la 16e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur belle victoire cette semaine contre l’Athletic Club (0-3), les hommes de Xabi Alonso voudront enfin enchaîner en championnat pour reprendre de la confiance avant le choc face à Manchester City en Ligue des champions et pour se rapprocher du FC Barcelone, leader avec quatre points d’avance et un match en plus.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-4-2 avec une attaque composée de Vinicius et Mbappé. En l’absence de Carvajal et Alexander-Arnold blessés, Asencio est titulaire comme latéral droit avec Militao, Carreras et Fran Garcia. Du côté du Celta, Borja Iglesias est accompagné de Zaragoza et Duran en attaque.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Asencio, Militão, Carreras, Garcia - Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham - Mbappé, Vinicius.

Celta de Vigo : Radu - Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso - Carreira, Román, Moriba, Mingueza - Duran, Iglesias, Zaragoza.