Real Madrid : Éder Militão sort sur blessure contre le Celta de Vigo

Éder Militão, défenseur brésilien du Real Madrid, a dû quitter ses coéquipiers dès la 23e minute face au Celta de Vigo, remplacé par Antonio Rüdiger. Sa sortie fait suite à une blessure musculaire survenue après un retour défensif spectaculaire : il a intercepté un joueur seul face au but, empêchant l’ouverture du score et sauvant ainsi son équipe. Militão a quitté le terrain sous les applaudissements du Bernabéu pour saluer cet effort décisif.

Cette blessure est un nouveau gros coup dur pour le Real Madrid, déjà fortement touché en défense avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Huijsen, Carvajal, Trent, Alaba et Mendy sont déjà indisponibles, laissant Xabi Alonso avec des choix limités pour renforcer son arrière-garde lors des prochaines échéances. Selon The Athletic, il s’agit d’une blessure musculaire, à l’ischio-jambier. Le Brésilien passera des examens, ce lundi, pour connaître la durée exacte de son indisponibilité.