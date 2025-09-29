PSG : bonne nouvelle pour Khvicha Kvaratskhelia avant le Barça

À 48 heures du choc face au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain doit faire face à de nombreuses absences. Si Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont d’ores et déjà forfaits pour ce choc en Catalogne, ce qui va obliger Luis Enrique à bricoler. Incertain, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas participé à l’entraînement ce lundi à 17h, d’après RMC Sport.

L’ailier géorgien pourrait néanmoins être dans le groupe pour affronter le FC Barcelone, mais le staff parisien ne prendra aucun risque. En revanche, Fabian Ruiz et João Neves vont mieux et devraient être du voyage en Espagne. Même chose pour Vitinha, malgré sa sortie lors de la victoire contre l’AJ Auxerre samedi (2-0). Une bonne nouvelle pour Luis Enrique.