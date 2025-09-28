Le PSG a reçu plusieurs bonnes nouvelles avant d’aller à Barcelone

Alors que le PSG se prépare à affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, l’infirmerie parisienne reste au centre de toutes les attentions. Après la victoire (2-0) contre Auxerre samedi soir, Luis Enrique a dû composer avec une avalanche de blessures qui touche son effectif, près de sept joueurs étant incertains pour le choc contre le club catalan. Hier encore, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont dû quitter prématurément la rencontre, tandis que Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Fabian Ruiz restent sous surveillance médicale. Pour préserver ses cadres et limiter les risques, l’entraîneur espagnol avait déjà pris soin d’aligner un onze allégé au Parc des Princes samedi soir, laissant notamment sur le banc Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes et Bradley Barcola. En effet, Luis Enrique ne cesse d’essayer de trouver des solutions face à une situation qui pourrait fragiliser ses plans tactiques à quelques jours d’un rendez-vous crucial.

La sortie prématurée de Vitinha à la 36e minute a été l’un des moments les plus surveillés par le staff médical parisien. Selon Luis Enrique, le Portugais ressentait « quelques problèmes », et bien que la gravité exacte ne soit pas encore confirmée, le choix de le remplacer visait à préserver son milieu portugais, très sollicité ces dernières semaines : « Je ne peux rien vous dire. Il faut attendre les résultats de demain. Mais c’est normal. Il faut rester tranquilles, on cherche à surmonter ça avec la force de l’équipe et des supporters », confiait l’entraîneur espagnol au micro de Ligue 1+. Le club reste optimiste sur sa disponibilité pour mercredi, mais un point plus précis sera établi lundi, après une journée complète de repos et de suivi médical. Cette prudence reflète une volonté claire de ne pas précipiter le retour de joueurs clés, surtout dans le contexte d’un calendrier chargé et de l’importance capitale du match face à Barcelone.

Des bonnes nouvelles mais…

Néanmoins, le PSG n’a pas que le sourire ce dimanche soir. En effet, Kvaratskhelia, lui, reste un gros point d’interrogation. Touché à l’arrière de la cuisse gauche et remplacé à la pause par Bradley Barcola, le Géorgien pourrait manquer l’affrontement contre les Catalans si son processus de récupération ne se déroule pas comme prévu. Selon les informations du Parisien, la course contre-la-montre a commencé, mais le PSG garde espoir en s’appuyant sur la capacité de Kvaratskhelia à retrouver rapidement son niveau, comme il l’avait démontré face à l’Atalanta dix jours plus tôt. Dans le même temps, Ruiz et Neves effectueront des tests cette semaine pour déterminer s’ils peuvent intégrer le groupe. Même si leur temps de jeu pourrait être limité, les deux milieux ne sont pas encore annoncés forfaits officiellement, comme Vitinha donc. Désiré Doué, en rééducation depuis sa blessure avec l’équipe de France, va bel et bien manquer le déplacement à Barcelone, tout comme Marquinhos et Ousmane Dembélé. ce dernier va d’ailleurs poursuivre sa rééducation au Qatar.

Face à cette situation délicate, Luis Enrique devra faire preuve d’ingéniosité pour recomposer son attaque. En cas de forfait de Kvaratskhelia, Bradley Barcola semble destiné à une place de titulaire, tandis que Senny Mayulu pourrait occuper la pointe au détriment de Gonçalo Ramos, en grande difficulté ces derniers jours. Kang-in Lee reste également une option, tout comme un repositionnement offensif de Nuno Mendes ou d’Achraf Hakimi pour exploiter leurs qualités de percussion, précise Le Parisien. À trois jours de cette affiche européenne dorée que tout le monde attend, le staff médical du PSG continue de suivre de près chaque joueur, conscient que les décisions des prochains jours seront déterminantes, notamment pour Neves, Ruiz et Vitinha, pour la capacité de l’équipe à rivaliser avec le FC Barcelone, également en proie à certains gros forfaits dans son groupe.