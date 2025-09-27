Ligue 1 : malgré deux blessures majeures, le PSG se relance contre Auxerre

Ce samedi, le PSG recevait l’AJ Auxerre pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Privé de nombreux joueurs (Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves), le club de la capitale voulait reprendre sa marche en avant après une défaite lors du Classique à Marseille en début de semaine (1-0) et était accueilli en grande pompe après la consécration d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. D’entrée, les Parisiens ont dicté leur rythme. Bien plus inspirés que leurs adversaires résolument défensifs, les Franciliens se sont procurés les premières occasions et Warren Zaïre-Emery s’est rapidement illustré (5e). Finalement, le PSG a trouvé la faille après la demi-heure de jeu. Sur un centre venu de la droite de Vitinha, Illia Zabarnyi a inscrit son premier but avec Paris avec une belle finition du pied gauche (1-0, 33e). Lancés, les hommes de Luis Enrique ont pourtant dû affronter deux grosses désillusions. Très intéressant lors de la première demi-heure, Vitinha a été sorti par précaution à la 35e minute de jeu.

La suite après cette publicité

Un premier coup dur avant la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Touché visiblement aux ischio-jambiers, le feu follet géorgien a cédé sa place à Bradley Barcola à la mi-temps. Deux grosses mauvaises nouvelles avant le choc sur la pelouse du FC Barcelone la semaine prochaine en Ligue des Champions et dans un contexte où l’infirmerie est pleine dans la capitale. Au retour des vestiaires, les pensionnaires du Parc des Princes ont pourtant essayé de faire fi de ces déceptions en se ruant vers l’attaque. Après un énorme face-à-face raté par Barcola (47e), les Parisiens n’ont pas eu à se torturer l’esprit longtemps pour trouver la faille. Trouvé sur un centre travaillé de Mayulu, Beraldo a surgi de nulle part pour punir Léon avec une tête puissante (2-0, 55e). Malgré les réponses auxerroises avec la frappe de Danois (58e) et l’action de Namaso (66e), Paris n’a pas cédé et a gardé le cap défensivement. Achraf Hakimi était même proche de se joindre à la fête d’un astucieux lob mais le Marocain était largement hors-jeu. Finalement, le score n’a plus évolué et Paris reprend donc sa marche en avant. Mieux encore, le PSG reprend provisoirement les commandes du championnat.