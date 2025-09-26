Ballon d’Or : Ousmane Dembélé choqué par un message de Lionel Messi

Trois ans après Karim Benzema, Ousmane Dembélé (28 ans) est devenu lundi le sixième Ballon d’Or français de l’histoire. Ayant gagné tous les titres possibles avec le PSG, excepté la Coupe du monde des clubs, l’ex-attaquant du FC Barcelone a inscrit 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches. Une saison exceptionnelle qui a donc été récompensée par un Ballon d’Or. Mais l’attaquant parisien n’a pas oublié son passage au Barça et plusieurs légendes du club, dont Lionel Messi, ont été les premiers à le féliciter.

«Un message qui m’a particulièrement marqué ? C’est Lionel Messi. Il m’a envoyé un message direct. Il y avait Xavi Hernandez (son ancien coach, au FC Barcelone). Beaucoup (d’anciens du Barça). Luis Suarez… ils étaient contents. Ceux du PSG ? Je les ai eus par message. Achraf (Hakimi), le coach, Luis Campos, tout ça», a-t-il lâché dans une interview exclusive sur France Football après avoir reçu son Ballon d’Or.