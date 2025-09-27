Arsenal veut offrir 60M€ pour son futur crack !

Deuxième de Premier League après cinq journées, Arsenal est bien décidé à se battre pour le titre. Après un mercato estival mouvementé où les Gunners ont notamment accueilli Viktor Gyökeres. Récupéré pour 75 millions d’euros au Sporting CP, l’international suédois (28 sélections, 15 buts) vit pour l’heure des débuts mitigés. Malgré trois buts inscrits dans le championnat anglais, l’attaquant de 27 ans ne fait pas encore l’unanimité dans le jeu. De quoi pousser le club londonien à envisager d’autres renforts ?

La suite après cette publicité

Oui, à en croire les dernières informations de la presse italienne. Ainsi, Arsenal serait de retour à l’assaut pour tenter de recruter Kenan Yildiz. Déjà approché l’été dernier, le jeune international turc de 20 ans séduit particulièrement Mikel Arteta, qui apprécie sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs. Un dossier qui demeure complexe puisque Chelsea et Manchester United suivraient également avec attention l’évolution du joueur de la Juventus Turin.

La Juve ne veut pas le lâcher !

Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 9 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Yildiz est, lui, en train de s’imposer comme un élément clé dans la rotation bianconera. Une réussite qui ne manque pas de séduire Arsenal, prêt à dégainer une offre de 60 millions d’euros pour le natif de Regensburg. Un montant qui pourrait toutefois ne pas s’avérer suffisant au regard des ambitions du club turinois.

La suite après cette publicité

En effet, la presse locale précise que la Juventus ne veut pas le vendre et envisage de prolonger le contrat de l’attaquant turc, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2029. En blindant son jeune talent, estimé autour des 50 millions d’euros, la Juve espère ainsi dissuader les prétendants anglais même si la concurrence financière de la Premier League pourrait compliquer la donne dans les prochains mois.