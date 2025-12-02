Coppa Italia : la Juventus élimine l’Udinese et file en quart

La Juventus s’est logiquement qualifiée pour les quarts de finale de la Coppa Italia en disposant d’Udinese (2-0) à l’Allianz Stadium. Les hommes de Luciano Spalletti ont rapidement imposé leur supériorité, ouvrant le score dès la 23e minute grâce à Jonathan David, servi idéalement par Weston McKennie. Dominateurs dans le jeu et rarement mis en danger, les Bianconeri ont ensuite contrôlé la rencontre, même si Udinese a tenté de répondre par séquences sans vraiment inquiéter Di Gregorio.

La Juve a définitivement plié l’affaire dans le dernier tiers du match. A la 67e minute, l’arbitrage vidéo a signalé une faute de Cabal dans la surface, offrant un penalty transformé avec sang-froid par Manuel Locatelli (68e). Avec ce succès maîtrisé, la Juventus poursuit son parcours en Coupe, tandis qu’Udinese, trop limité offensivement, sort dès les huitièmes malgré un système en 3-1-4-2 tenté pour densifier l’entrejeu.