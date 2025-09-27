Liga
L’incroyable record battu par l’Atlético contre le Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Une première au XXIe siècle. L’Atlético de Madrid a terrassé le Real Madrid (5-2), ce samedi, lors de la 7e journée de Liga. Les Colchoneros n’avaient plus inscrit cinq buts contre le rival madrilène… depuis le 12 novembre 1950 ! De quoi rendre ce succès des hommes de Diego Simeone encore plus historique.
La suite après cette publicité
Avec cette victoire, l’Atlético de Madrid intègre le top 4 du championnat espagnol pour la première fois de la saison, après une entame de campagne 2025/2026 très contrastée. De son côté, le Real Madrid de Xabi Alonso a connu son premier revers de la saison. Une défaite qui risque de faire grand bruit du côté de la presse ibérique…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer