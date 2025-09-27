L’incroyable record battu par l’Atlético contre le Real Madrid

Une première au XXIe siècle. L’Atlético de Madrid a terrassé le Real Madrid (5-2), ce samedi, lors de la 7e journée de Liga. Les Colchoneros n’avaient plus inscrit cinq buts contre le rival madrilène… depuis le 12 novembre 1950 ! De quoi rendre ce succès des hommes de Diego Simeone encore plus historique.

Avec cette victoire, l’Atlético de Madrid intègre le top 4 du championnat espagnol pour la première fois de la saison, après une entame de campagne 2025/2026 très contrastée. De son côté, le Real Madrid de Xabi Alonso a connu son premier revers de la saison. Une défaite qui risque de faire grand bruit du côté de la presse ibérique…