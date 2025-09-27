Liga
Real Madrid : le superbe but de Kylian Mbappé face à l’Atlético de Madrid
1 min.
@Maxppp
Kylian Mbappé n’a pas l’intention de redescendre de son nuage. Depuis le début de saison, l’attaquant tricolore a marqué à tous ses matchs, sauf un (face à Majorque), club et sélection confondus. Il a étiré sa magnifique série ce samedi en inscrivant le but de l’égalisation dans le derby face à l’Atlético de Madrid.
La suite après cette publicité
beIN SPORTS @beinsports_FR – 16:47
🔥 Kylian Mbappé égalise contre l'Atlético Madrid sur un caviar de Güler ! C'est déjà son 8ème but de la saison en Liga !Voir sur X
Trouvé dans la profondeur par Güler, il trompait Jan Oblak d’une frappe parfaitement croisée dans la surface. Son 12e but cette saison, et son 8e en Liga, qui confirme plus que jamais sa montée en puissance. En général, les années de Coupe du Monde, ça réussit plutôt bien à Mbappé.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer