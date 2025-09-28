Laurent Blanc licencié par Al-Ittihad

Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur d’Al-Ittihad. Le club saoudien a mis fin à son contrat au lendemain d’une défaite 0-2 face à l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, lors de la 4e journée de la Saudi Pro League. Arrivé à l’été 2024, l’ancien coach du PSG n’aura dirigé l’équipe qu’environ un an, une durée suffisante pour remporter le titre de champion d’Arabie saoudite. Cette saison, Al-Ittihad comptait trois victoires en trois matchs de championnat, mais s’était déjà fait éliminer de la Supercoupe saoudienne en août dernier. L’équipe compte de nombreux joueurs francophones dans son effectif, dont Karim Benzema, N’Golo Kanté, Houssem Aouar et Moussa Diaby. En attendant de recruter un nouveau staff technique, le club a confié l’intérim au duo Hassan Khalifa (adjoint de Blanc) et Ivan Carrasco, ancien formateur au Barça et à Valence.

« Le conseil d’administration du club exprime ses sincères remerciements et le remercie pour les efforts fournis durant la période écoulée, et leur souhaite plein succès dans leurs futures collaborations. Jusqu’à ce que le club conclue un accord avec un nouveau staff technique correspondant aux ambitions du club et répondant aux objectifs de l’équipe ainsi qu’aux aspirations de ses fidèles supporters », précise le communiqué du club.