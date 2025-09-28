Le clin d’œil de Mesut Özil à Arda Güler après le derby madrilène

Malgré la lourde défaite du Real lors du derby madrilène samedi (5-2), les Merengues peuvent au moins se féliciter d’avoir consolidé une relation sur le terrain qui fera certainement leur bonheur cette saison : celle entre Kylian Mbappé et Arda Güler, à l’origine du but égalisateur (1-1) en première période. Même Mesut Özil n’est pas resté indifférent à cette connexion.

Sur Instagram, l’ancien joueur du Real a publié en story une photo de lui et de Cristiano Ronaldo, à l’époque où les deux partageaient le vestiaire madrilène, au-dessus d’un cliché montrant Mbappé et Güler. Une jolie façon d’encenser le milieu offensif turc de 20 ans pour ses performances et de lui prédire un très bel avenir du côté de la capitale espagnole.