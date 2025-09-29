Real Madrid : Fede Valverde fait son autocritique

Après une lourde défaite samedi lors du derby de Madrid face à l’Atlético (5-2), le Real Madrid va tenter de repartir de l’avant demain soir face au Kairat Almaty en Ligue des Champions. Avant cette rencontre, Fede Valverde (27 ans) s’est présenté face à la presse. L’occasion d’évoquer sa situation personnelle. «Je suis frustré. Je suis conscient de mon jeu et je suis le premier à le savoir. Un joueur sait quand il fait un mauvais match et quand il ne joue pas bien sur le terrain. J’ai bien débuté ce nouveau projet, j’ai fait une bonne Coupe du Monde des Clubs, mais maintenant, j’ai plus de mal à me sentir à l’aise sur le terrain. Je continuerai à me donner à fond en tant que capitaine, sur le terrain comme en dehors.»

L’Uruguayen, véritable couteau-suisse sous les ordres de Carlo Ancelotti, est plus utilisé dans l’entrejeu par Xabi Alonso. Un choix qu’il respecte. « On écoute, on observe et on critique constamment. Je ne suis pas né pour jouer latéral ; je n’ai pas grandi en apprenant ce poste. C’est venu du jour au lendemain ; réussir à bien jouer m’a rempli de fierté. Je doutais d’avoir eu de la chance lors de ces matches. En jouant latéral, je me sentais à l’aise, et nous avons gagné beaucoup. J’ai été amené à jouer sur l’aile et nous avons remporté une Ligue des Champions. Et aussi au milieu. Je ne me sens pas à l’aise (en tant que latéral, ndlr) car il y a beaucoup de qualités que je n’ai pas, comme la capacité à fermer la défense. Mais j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même et de faire preuve de caractère. J’ai toujours clairement indiqué que j’étais disponible pour répondre aux besoins de l’entraîneur.» une bonne nouvelle pour Xabi Alonso, qui doit faire face à quelques absences au poste de latéral droit.