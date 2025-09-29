Menu Rechercher
Les affiches de la Supercoupe d’Espagne sont connues

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Atletico vs Real Madrid @Maxppp

Le programme du Final Four de la Supercoupe d’Espagne vient de tomber. Le mini tournoi se déroulera à Riyad, en Arabie saoudite, du 7 au 11 janvier. Les affiches des demi-finales sont d’ailleurs connues. Le FC Barcelone affrontera l’Athletic, tandis que le Real Madrid tentera de prendre sa revanche sur l’Atlético.

RFEF
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España por tercera vez en su historia.

El @FCBarcelona_es se enfrentará @AthleticClub y el @Atleti al @realmadrid en las semis del primer gran torneo del 2026.

ℹ️

#superSupercopa
Voir sur X

« Pour la deuxième année consécutive et la troisième fois dans l’histoire du tournoi, la Cité des Sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, surnommé Al Jawhara, accueillera les trois matchs de la compétition du mercredi 7 au dimanche 11 janvier prochains. Le FC Barcelone et l’Athletic Club, d’une part, et l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, d’autre part, s’affronteront en demi-finale, en quête des deux places qualificatives pour la finale du premier trophée majeur de l’année dans le football mondial. L’ordre des demi-finales sera déterminé par tirage au sort, et les trois matchs du tournoi débuteront à 20h00, heure espagnole (22h00, heure locale) », indique le communiqué.

Pub. le - MAJ le
