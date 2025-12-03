Une star de NBA confondue avec… Kylian Mbappé

Drôle d’anecdote révélée par Isaiah Thomas, grand nom de la NBA des années 2010 et aujourd’hui tout proche de la fin de sa carrière. Le meneur de jeu de 36 ans a ainsi expliqué, sur son compte X, avoir été confondu avec… Kylian Mbappé par son chauffeur Uber.

« Je suis entré dans le Uber et le gars a cru que j’étais Mbappé. Il pensait que je mentais quand je disais que je n’étais pas Mbappé. Il était sur Google et tout », a expliqué, hilare, l’ancien des Boston Celtics, aujourd’hui aux Stars de Salt Lake City, la franchise G-League des Phoenix Suns. Force est de constater que les deux hommes ne se ressemblent pourtant pas vraiment…