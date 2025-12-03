Liga : le Real Madrid d’un Kylian Mbappé exceptionnel corrige Bilbao

Cette semaine, il ne fallait pas attendre le week-end pour voir du football espagnol. Il y avait de la Liga avec le match avancé de la 19e journée de Liga. Ce mardi, le Barça avait dominé l’Atlético (3-1) pour s’envoler en tête du championnat. Accroché par Girona dimanche soir, le Real Madrid n’avait d’autre choix que de s’imposer ce soir face à Bilbao pour ne pas voir le FC Barcelone prendre une petite avance. Dans la tourmente, le coach Xabi Alonso n’avait également pas le droit à l’erreur puisqu’une contre-performance aurait encore plus alimenté les débats sur son avenir à la Casa Blanca. Mais le technicien espagnol pouvait toujours compter sur son buteur Kylian Mbappé, titulaire à la pointe de l’attaque.

Le Français était aligné avec Jude Bellingham et Vinicius Jr et devait répondre présent pour permettre à son équipe de ne pas trop douter dans cette Liga. Mais cette saison, difficile de ne pas s’émerveiller devant les performances de l’ancien attaquant du PSG. En plus d’être encore un redoutable buteur (23 buts en 19 matches), Kylian Mbappé est aussi un facilitateur de jeu et fait mal sur la durée aux défenses adverses. Et sa performance du jour n’a pas empêché le Real Madrid de briller collectivement, au contraire. Mbappé s’est fondu dans le collectif et a fluidifié les actions de son équipe avec des mouvements offensifs intelligents et une réelle discipline tactique.

Kylian Mbappé régale encore

Pour le Français comme pour le Real Madrid, la rencontre avait démarré fort avec une première occasion signée Vinicius Jr. Le Brésilien voyait son tir repoussé par Unai Simón (5e). Mais le portier espagnol ne faisait que retarder l’échéance de quelques minutes. Car Mbappé allait frapper dans la foulée. Sur un contre éclair, le Français, qui avait Vinicius Jr sur le côté gauche, décidait d’y aller tout seul, dribblait son vis-à-vis et envoyait un missile imparable (7e, 1-0). Un but important et qui venait conclure une action osée du Français. Car quelques secondes auparavant, Mbappé avait eu l’occasion de servir son coéquipier brésilien mais avait choisi la solution individuelle, sans succès. Cette fois, il a fait mouche pour le plus grand bonheur de Xabi Alonso qui ne pouvait que se satisfaire de la prestation collective de son équipe. Car une fois n’est pas coutume, le Real Madrid dégageait une force collective impressionnante avec un pressing efficace, des déplacements coordonnés et une certaine fluidité technique dans l’entrejeu.

Preuve de ce bien-être tactique, le Real Madrid inscrivait un second but peu avant la mi-temps. Eduardo Camavinga était à la conclusion d’une belle action collective sur une bonne déviation de Kylian Mbappé de la tête (43e, 2-0). Avant ça, Vinicius Jr avait loupé deux opportunités de faire le break, frappant le poteau (33e) et loupant un face-à-face (38e). Mais tout n’avait pas été parfait non plus pour le Real dans le premier acte puisque Courtois avait sauvé les siens à deux reprises, réalisant deux parades sensationnelles devant les attaquants basques. Ces derniers n’auront pas eu la réussite de Kylian Mbappé qui scellait le succès des siens en seconde période d’un nouveau chef-d’œuvre. Seul face à une défense de Bilbao attentiste, Mbappé décochait une frappe flottante, sans élan, à 25 mètres. La trajectoire piégeait Unai Simón (3-0, 60e). De quoi donner le sourire à Xabi Alonso sur le banc qui décidait en fin de rencontre de préserver son joueur. Le Real Madrid rebondit bien après sa contre-performance du week-end dernier et renoue donc avec la victoire. Et cette fois avec la manière. De quoi mettre la pression sur le Barça qui reste toujours en tête du classement.