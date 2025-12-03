Menu Rechercher
Axel Disasi a pris cher contre Housni et les Espoirs du PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Disasi avec Chelsea @Maxppp

Toulours abandonné par l’équipe première, Axel Disasi tente de garder la forme avec la réserve de Chelsea. Ce mercredi, celui qui est capitaine des U21 affrontait même le PSG lors de la Premier League International Cup, compétition où évoluent des équipes U23 de Premier League et des formations européennes.

ICParisSG ❤️💙
Quel but d’Ilyès Housni pour le 0-2 !! Il a mélangé Disasi ! 😂

#CFCPSG
Problème, ça ne s’est pas du tout bien passé par l’international français de 27 ans, battu avec le club londonien 3-1 par les Parisiens. Il s’est notamment fait complètement enrhumer par Ilyes Housni, autour d’un doublé sur le second but du PSG. Pas sûr que cette action lui serve dans l’optique de changer de club cet hiver…

Pub. le - MAJ le
