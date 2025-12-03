Premier League : Chelsea surpris à Leeds, Liverpool s’en sort bien contre Sunderland

Le choc entre Chelsea et Arsenal se poursuivait mais à distance cette fois. Après le nul entre les deux prétendants au titre, Arsenal recevait Brentford à 20h30, pendant que Chelsea recevait Leeds trois quarts d’heure plus tard. Dès la pause donc, les Blues ont dû savoir où en étaient leurs rivaux londoniens, à savoir qu’ils parvenaient à battre difficilement Brentford à l’Emirates Stadium (1-0), les mettant virtuellement à 9 longueurs. Car ce déplacement du côté des Leeds ne s’est pas du tout bien passé pour Chelsea.

Dès la 6e minute, les hommes de Maresca ont été cueillis à froid par un but de Bijol (1-0, 6e). Certes, ils ont connu meilleur départ mais ils avaient encore le temps, presque tout un match pour revenir. Sauf qu’après avoir sorti une très belle prestation face à Arsenal, cette fois, ils sont passés complètement à côté de leur sujet, surtout en première période. Ils subissaient le jeu à Ellen Road, dépassés par l’engagement des Peacoks et cette superbe frappe de Tanaka avant la pause (2-0, 43e). Maresca n’avait pas le choix. Il sortait Estevao et Badiashile pour Pedro Neto et Gusto.

Chelsea passe à côté

Un double changement bien senti car l’entrant Portugais réduisait immédiatement l’écart (2-1, 50e) pour relancer son équipe. Une joie de courte durée malgré quelques situations, notamment Palmer (67e) car dans la foulée, Nmecha voyait son but lui être logiquement refusé (54e). Pas de quoi frustrer Leeds non plus qui profitait d’une mésentente entre Gusto, Adarabioyo et Sanchez pour voir Calvert-Lewin se jeter dans les pieds du gardien et Okafor de conclure (3-1, 72e). Cette fois, Chelsea s’avouait vaincu et doit descendre à la 4e place.

De retour à Anfield après sa déroute la semaine dernière en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (4-1), Liverpool devait cette fois confirmer son léger regain de forme aperçu sur la pelouse de West Ham (2-0). Sans Ekitike et Salah, sur le banc au coup d’envoi, le champion en titre entamait cette 14e journée timidement, déjà surpris par cette percée de Le Fée (8e). Les Reds ne semblaient pas au mieux, même s’ils prenaient doucement le jeu à leur compte, à l’image d’un Szoboszlai présent dans le jeu, et dangereux dans la zone de vérité (9e, 31e, 43e). Mac Allister a lui trouvé le poteau juste avant la pause (45e).

Liverpool n’est toujours pas soigné

Les Black Cats se défendaient crânement et parvenaient même à répondre par Alderete (27e) et surtout Hume, dont la frappe puissante a bien failli surprendre Allison, suppléé par sa barre (32e). Slot profitait de la mi-temps pour sortir le décevant Gakpo pour faire entrer Salah mais l’Égyptien a de nouveau déçu. Seul Szoboszlai se distinguait avec cette frappe (59e), alors que le promu se rapprochait du but. Le poteau contrariait Alderete (61e) mais pas Talbi, lequel déclenchait aux abords de la surface après un excellent travail de Le Fée, laissant Allison impuissant (0-1, 67e).

Cette fois, ça sentait à nouveau le roussi pour le champion en titre, toujours aussi méconnaissable. C’est pourtant le moment choisi pour pousser, aidé par la venue d’Ekitike sur le terrain, entré à la place de Mac Allister (74e). Soutenus par tout un stade, les Reds réussissaient à égaliser par un but de Wirtz, très heureux sur ce coup-là (1-1, 81e). Cette égalisation confirmait, et même accentuait encore un peu plus cette pression sur la cage de Roefs. Cette prise de risque a bien failli coûter cher car sans un retour de Chiesa, Isidor aurait sans doute marquer le but de la victoire (90e+3). Liverpool non plus n’y est pas parvenu et doit se contenter de ce nul frustrant et d’une piteuse 8e place.

Les résultats des matchs de 21h15 :

Leeds 3 - 1 Chelsea : Bijol (6e), Tanaka (43e) ; Pedro Neto (50e)

Liverpool 1 - 1 Sunderland : Wirtz (81e) ; Talbi (67e)