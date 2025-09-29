Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le troisième bilan de la saison du classement des top buteurs européens.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et comme la semaine dernière, c’est Harry Kane qui arrive en tête. L’attaquant anglais a démarré très fort avec le Bayern Munich et affiche déjà 10 buts en 5 matches. Le buteur anglais reste d’ailleurs sur un doublé contre le Werder Brême (4-0).

Juste derrière, c’est Erling Haaland qui maintient la cadence et reste lui aussi sur un doublé contre Burnley (5-1). L’attaquant norvégien de 25 ans affiche 8 buts en 5 matches avec les Sky Blues en ce début de saison. Il est accompagné sur le podium par un autre attaquant européen de renom puisque c’est Kylian Mbappé qui arrive à la troisième position. Buteur en milieu de semaine à deux reprises contre Levante (4-1), il a aussi mis un pion lors de la lourde défaite du Real Madrid dans le derby contre l’Atlético de Madrid (5-2).

Julian Alvarez se replace

Au pied du podium, on retrouve le milieu offensif russe Aleksey Batrakov avec 8 buts en 10 matches. Ce dernier n’a pas marqué lors du match entre le Lokomotiv Moscou et le Rubin Kazan (1-0). Une rencontre où Mirlind Daku a aussi été muet. Le buteur albanais se retrouve donc cinquième avec des statistiques similaires. Sixième, Julian Alvarez suit le tempo avec 6 buts en 7 matches. Le buteur argentin reste sur un triplé contre le Rayo Vallecano (3-2) mercredi dernier et un doublé lors du derby contre le Real Madrid (5-2). Il devance d’une courte tête Ayase Ueda qui a marqué hier lors d’une victoire 1-0 contre Groningue.

Huitième, Maksim Glushenkov affiche 6 buts en 8 matches et reste sur un quadruplé avec le Zenit Saint-Pétersbourg. C’est un peu mieux que Petar Ratkov qui a marqué ce dimanche contre le WSG Tirol (2-1). Enfin, Brynjólfur Willumsson arrive dixième avec 5 buts en 4 matches. Alessandro Vogt (Saint-Gall), Markus Pink (Wolfsberger AC), Chris Bedia (Young Boys de Berne), Christopher Ibayi (Thoune), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Vangelis Pavlidis (Benfica), Luis Suarez (Sporting CP), Ivan Dolcek (Dundee United), Mauro Icardi (Galatasaray), Paul Onuachu (Trabzonspor), Dmitriy Vorobyov (Lokomotiv Moscou), Clayton (Rio Ave), Can Uzun (Eintracht Francfort), Vadim Rakov (Krylya Sovetov), Valentino Müller (WSG Tirol) et Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) suivent avec 5 réalisations également.

Le classement des tops buteurs européens