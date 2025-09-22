Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le grand retour du classement des top buteurs européens avec le deuxième bilan de la saison.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Changement de leader avec l’apparition d’Harry Kane à la première place. Le buteur anglais a inscrit un triplé contre Hoffenheim (4-1) et comptabilise désormais 8 buts en 4 matches.

Juste derrière Aleksey Batrakov suit avec 8 buts en 9 matches et descend à la deuxième place. Le milieu offensif russe du Lokomotiv Moscou n’a pas su trouver le chemin des filets ce samedi face au Dinamo Makhachkala (1-1). Le podium est complété par un autre joueur du championnat russe avec Mirlind Daku. Le buteur albanais du Rubin Kazan a inscrit un nouveau but ce samedi contre le FK Akron Togliatti (2-2). Il a marqué 8 buts en 9 matches depuis le début de la saison.

Kylian Mbappé fait son apparition

Au pied du podium, Erling Haaland échoue avec 6 buts en 5 matches. L’attaquant norvégien reste sur un nouveau but marqué face à Arsenal (1-1) et maintient son bon rythme avec Manchester City. Absent avec Groningue, le buteur islandais Brynjólfur Willumsson stagne avec 5 buts en 4 matches et arrive en cinquième position. Il est placé juste devant Clayton. Sixième, le buteur brésilien de Gil Vicente compte 5 buts en 5 matches et n’a pas marqué lors de la victoire 2-0 contre Estoril. De son côté, Kylian Mbappé arrive septième avec les mêmes statistiques. L’attaquant tricolore du Real Madrid reste sur un nouveau pion contre l’Espanyol de Barcelone (2-0). Markus Pink arrive huitième avec 5 buts en 6 matches avec Wolfsberg. Il a d’ailleurs marqué samedi face à Hartberg (2-0). Alessandro Vogt suit mais n’a pas joué en championnat avec Saint-Gall. Enfin, Ayase Ueda arrive dixième. Le buteur japonais du Feyenoord reste sur un but mercredi contre le Fortuna Sittard (2-0) mais n’a pas marqué hier contre l’AZ Alkmaar (3-3).

Petar Ratkov (Salzbourg), Dmitriy Vorobyov (Lokomotiv Moscou), Vadim Rakov (Krylya Sovetov), Valentino Müller (WSG Tirol) et Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) suivent avec 5 réalisations également. Derrière avec 4 buts, on retrouve Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Can Uzun (Eintracht Francfort), Ilyas Ansah (Union Berlin), Ivan Dolcek (Dundee United), Willem Geubbels (Saint-Gall et Paris FC), Vedat Muriqi (Majorque), Ferran Torres (FC Barcelone), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Yorbe Vertessen (Salzbourg), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Guilherme Guimarães (Moreirense), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Pablo (Gil Vicente), Samu Aghehowa (FC Porto), Christopher Ibayi (Thoune), Xherdan Shaqiri (Bâle), Raul Florucz (Saint-Gilloise), Kevin Rodríguez (Saint-Gilloise), Thorgan Hazard (Anderlecht), Zakaria El Ouahdi (Genk), Eduardo Davila (Gazovik Orenbourg), Mateo Cassierra (Zenit), Artem Dzyuba (FK Akron), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar), Juan Manuel Boselli (Pari NN), Jhon Córdoba (FK Krasnodar) et Nikita Krivtsov (FK Krasnodar).

Le classement des tops buteurs européens