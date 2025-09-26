Menu Rechercher
OM : Medhi Benatia revient sur l’affaire Rabiot-Rowe

Par Allan Brevi
Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Mehdi Benatia est revenu sur l’incident qui a marqué le début de saison de l’Olympique de Marseille : la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Un épisode qui a profondément secoué le vestiaire phocéen et qui a finalement conduit au départ des deux joueurs en Serie A, l’un vers le Milan AC, l’autre vers Bologne. Le directeur sportif marseillais ne cache pas sa déception, mais assume pleinement la fermeté de la direction : l’OM ne pouvait pas tolérer de tels comportements, surtout au moment d’aborder une saison marquée par un retour en C1.

« Un combat qui ne devrait jamais être vu dans un vestiaire : au début, nous avons essayé de garder l’histoire couverte, en attendant les excuses qui n’ont jamais été faites. Au prix de finir cinquième ou sixième, nous exigeons du sérieux ici. Et au début de l’été, il n’y avait pas ça de certains joueurs. Retards, mauvaises attitudes, situations désagréables : on plaisante ? Qu’est-ce qu’on fait ici ? Nous sommes en Ligue des Champions : et alors ? Avec Longoria et Roberto, nous avons tout de suite pris les choses en main et comme notre groupe est en bonne santé, les choses se sont mises en ordre. Cela ne s’est pas passé comme ça avec eux, mais merci quand même pour ce que vous avez donné à l’équipe. En particulier à Rabiot qui a contribué à la qualification », a-t-il déclaré. Voilà qui est clair.

