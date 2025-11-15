Menu Rechercher
Allemagne : Julian Nagelsmann tacle ses joueurs malgré la victoire au Luxembourg

Par André Martins
1 min.
Julian Nagelsmann sur le banc de la sélection allemande @Maxppp
Luxembourg 0-2 Allemagne

Malgré la victoire de l’Allemagne contre le Luxembourg vendredi soir (2-0), à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Julian Nagelsmann n’a pas aimé la prestation de son équipe, du moins en première période, et l’a fait savoir en conférence de presse.

« Les trois points sont la chose la plus importante aujourd’hui. Au final, le football est un sport de résultats. Mais en première mi-temps, nous ne sommes pas bien entrés dans le match. Il nous a fallu du temps pour trouver notre rythme. Le Luxembourg a eu des occasions et aurait même dû ouvrir le score. En seconde mi-temps, nous avons été bien meilleurs, nous avons eu plus de contrôle, marqué deux buts et gagné le match de manière méritée. Nous prenons les trois points », a-t-il déclaré. L’Allemagne affrontera la Slovaquie (toutes deux à 12 points) lundi soir pour une place au prochain Mondial.

Pub. le - MAJ le
