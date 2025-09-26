Ballon d’Or : Luis Enrique a craqué pour une photo de Dembélé

Lundi dernier, le PSG a perdu le Clasico face à l’Olympique de Marseille, mais il a fait une razzia lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Interrogé sur le sacre d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique a préféré rappeler les célébrations collectives, avec une petite mention pour une photo du vainqueur.

« Ça fait beaucoup, n’oubliez pas que nous sommes récompensés comme meilleure équipe du monde. C’est une mentalité que les supporters aiment. Tous ensemble, on a dominé la saison dernière. Voir Ousmane avec ce niveau et ce qu’il a montré, c’est très joli. Ç’a été un lundi presque parfait. Évidemment pas le résultat du Clasico. J’ai vu une photo où on voit Ousmane partager le Ballon d’Or avec les supporters. Je ne crois pas que ça arrivait avant. Chapeau », a-t-il confié en conférence de presse.

