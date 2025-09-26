Menu Rechercher
Toulouse : Aron Donnum victime d’un cambriolage

Par Josué Cassé
1 min.
Aron Donnum avec le TFC. @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour Aron Donnum. Alors que Toulouse s’apprête à accueillir le FC Nantes, ce samedi, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, le Norvégien de 27 ans a été victime d’un cambriolage à son domicile, situé en plein centre-ville de Toulouse. Le préjudice est estimé à plus de 80 000 euros.

Selon les informations publiées par LesViolets.com, les faits se seraient produits jeudi en début d’après-midi. Les malfaiteurs se sont rendus place des Carmes, quartier central de la Ville rose où réside le joueur norvégien et auraient forcé la porte de l’immeuble avant de dérober plusieurs bijoux et des vêtements de grande valeur.

