Ligue 1 : Toulouse et Nantes se quittent sur un beau match nul
Pas de vainqueur entre Toulouse et Nantes. À la recherche d’un premier succès à l’extérieur cette saison, les Canaris ont été accrochés hors de leurs bases après avoir mené au score à deux reprises (2-2). Après un énorme travail de Matthis Abline (45+3e, 0-1), l’attaquant suédois Mayckel Lahdo avait lancé les joueurs de Luis Castro en bon opportuniste. La réaction toulousaine est venue des pieds de Yann Gboho, entré à peine deux minutes plus tôt et très bien servi par Donnum (48e, 1-1).
Classement live Ligue 1 McDonald's
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|PSG
|15
|6
|+8
|5
|0
|1
|12
|4
|2
|Marseille
|12
|6
|+7
|4
|0
|2
|12
|5
|3
|Monaco
|12
|6
|+4
|4
|0
|2
|14
|10
|4
|Lyon
|12
|5
|+4
|4
|0
|1
|7
|3
|5
|Strasbourg
|12
|6
|+2
|4
|0
|2
|9
|7
|6
|Lille
|10
|5
|+5
|3
|1
|1
|13
|8
|7
|Lens
|9
|5
|+3
|3
|0
|2
|8
|5
|8
|Rennes
|8
|5
|-1
|2
|2
|1
|7
|8
|9
|Toulouse
|7
|6
|-2
|2
|1
|3
|9
|11
|10
|Lorient
|7
|6
|-5
|2
|1
|3
|9
|14
|11
|Paris FC
|6
|5
|-3
|2
|0
|3
|9
|12
|12
|Nice
|6
|5
|-3
|2
|0
|3
|6
|9
|13
|Auxerre
|6
|6
|-4
|2
|0
|4
|4
|8
|14
|Angers
|5
|5
|-1
|1
|2
|2
|3
|4
|15
|Nantes
|5
|6
|-2
|1
|2
|3
|5
|7
|16
|Brest
|4
|5
|-2
|1
|1
|3
|9
|11
|17
|Le Havre
|4
|5
|-2
|1
|1
|3
|6
|8
|18
|Metz
|1
|5
|-8
|0
|1
|4
|5
|13
Louis Leroux a ensuite permis à Nantes de reprendre les devants d’un coup de casque (61e, 1-2), avant que les Toulousains n’égalisent une nouvelle fois, au caractère. Donnum s’est chargé de transformer le penalty provoqué par Kamanzi (66e, 2-2). En fin de match, Guirassy a eu une balle de match pour Nantes, mais sa reprise s’envolait après une vilaine erreur de Restes. Toulouse reste sur quatre matchs sans victoire, mais gratte un point et monte à la 9e place. Nantes est 15e.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer