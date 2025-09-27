Ligue 1 : Toulouse et Nantes se quittent sur un beau match nul

Pas de vainqueur entre Toulouse et Nantes. À la recherche d’un premier succès à l’extérieur cette saison, les Canaris ont été accrochés hors de leurs bases après avoir mené au score à deux reprises (2-2). Après un énorme travail de Matthis Abline (45+3e, 0-1), l’attaquant suédois Mayckel Lahdo avait lancé les joueurs de Luis Castro en bon opportuniste. La réaction toulousaine est venue des pieds de Yann Gboho, entré à peine deux minutes plus tôt et très bien servi par Donnum (48e, 1-1).

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 15 6 +8 5 0 1 12 4 2 Marseille 12 6 +7 4 0 2 12 5 3 Monaco 12 6 +4 4 0 2 14 10 4 Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3 5 Strasbourg 12 6 +2 4 0 2 9 7 6 Lille 10 5 +5 3 1 1 13 8 7 Lens 9 5 +3 3 0 2 8 5 8 Rennes 8 5 -1 2 2 1 7 8 9 Toulouse 7 6 -2 2 1 3 9 11 10 Lorient 7 6 -5 2 1 3 9 14 11 Paris FC 6 5 -3 2 0 3 9 12 12 Nice 6 5 -3 2 0 3 6 9 13 Auxerre 6 6 -4 2 0 4 4 8 14 Angers 5 5 -1 1 2 2 3 4 15 Nantes 5 6 -2 1 2 3 5 7 16 Brest 4 5 -2 1 1 3 9 11 17 Le Havre 4 5 -2 1 1 3 6 8 18 Metz 1 5 -8 0 1 4 5 13 Voir le classement complet

Louis Leroux a ensuite permis à Nantes de reprendre les devants d’un coup de casque (61e, 1-2), avant que les Toulousains n’égalisent une nouvelle fois, au caractère. Donnum s’est chargé de transformer le penalty provoqué par Kamanzi (66e, 2-2). En fin de match, Guirassy a eu une balle de match pour Nantes, mais sa reprise s’envolait après une vilaine erreur de Restes. Toulouse reste sur quatre matchs sans victoire, mais gratte un point et monte à la 9e place. Nantes est 15e.