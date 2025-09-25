Nantes : Youssef El Arabi annonce où il veut finir sa carrière

Revenu en ligue 1, du côté du FC Nantes, Youssef El Arabi a réussi à trouver le chemin des filets 14 ans après avoir quitté l’élite française et le Stade Malherbe Caen. Aujourd’hui âgé de 38 ans, l’attaquant marocain revient sur ce record et annonce qu’il veut finir sa carrière en Hexagone.

La suite après cette publicité

«Déjà, je voulais finir ma carrière en France. Revenir 14 ans après et re-marquer, c’est magnifique. Mais ça remonte ! Mon fils n’était pas encore né (sourire) donc quand je lui ai montré les vidéos à l’époque, il m’a dit : Ah oui, c’est vrai papa, t’as joué en Ligue 1 à cette époque-là ? Pour moi, c’est mémorable. Je suis très content. Je suis un pur produit amateur de base. J’ai connu toutes les catégories, avec un parcours assez atypique», a-t-il déclaré à Ouest France.