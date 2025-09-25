Girona : grave blessure pour Donny van de Beek

Terrible nouvelle pour Donny van de Beek (28 ans). Sorti sur blessure contre l’Athletic Bilbao, le milieu hollandais ne rejouera pas de sitôt. Girona vient d’annoncer que l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam s’était rompu le talon d’Achille.

«Donny van de Beek a été opéré aujourd’hui pour une rupture complète du tendon d’Achille de sa jambe gauche. Bonne chance et force dans ton rétablissement, Donny !», indique le communiqué du club catalan.