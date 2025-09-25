Liga
Girona : grave blessure pour Donny van de Beek
Terrible nouvelle pour Donny van de Beek (28 ans). Sorti sur blessure contre l’Athletic Bilbao, le milieu hollandais ne rejouera pas de sitôt. Girona vient d’annoncer que l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam s’était rompu le talon d’Achille.
Girona FC @GironaFC – 20:57
🏥 COMUNICAT MÈDIC:Voir sur X
Donny Van de Beek ha estat operat avui d’una ruptura completa del tendó d’Aquil·les de la cama esquerra.
💪 Molts ànims i molta força en la recuperació, Donny!
«Donny van de Beek a été opéré aujourd’hui pour une rupture complète du tendon d’Achille de sa jambe gauche. Bonne chance et force dans ton rétablissement, Donny !», indique le communiqué du club catalan.
