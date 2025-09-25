Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Liga

Girona : grave blessure pour Donny van de Beek

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Donny van de Beek @Maxppp

Terrible nouvelle pour Donny van de Beek (28 ans). Sorti sur blessure contre l’Athletic Bilbao, le milieu hollandais ne rejouera pas de sitôt. Girona vient d’annoncer que l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam s’était rompu le talon d’Achille.

La suite après cette publicité
Girona FC
🏥 COMUNICAT MÈDIC:

Donny Van de Beek ha estat operat avui d’una ruptura completa del tendó d’Aquil·les de la cama esquerra.

💪 Molts ànims i molta força en la recuperació, Donny!
Voir sur X

«Donny van de Beek a été opéré aujourd’hui pour une rupture complète du tendon d’Achille de sa jambe gauche. Bonne chance et force dans ton rétablissement, Donny !», indique le communiqué du club catalan.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Donny van de Beek

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Donny van de Beek Donny van de Beek
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier