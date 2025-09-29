Menu Rechercher
LdC : l’arbitre d’OM-Ajax Amsterdam est connu

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Anthonty Taylor @Maxppp
Marseille Ajax
Ce mardi, l’OM et l’Ajax Amsterdam s’affrontent pour le compte de la deuxième journée de saison régulière de Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Phocéens qui retrouvent les grandes soirées européennes au Vélodrome et qui souhaitent enfin lancer leur cuvée en C1 après un revers inaugural contre le Real Madrid.

Ce lundi, l’arbitre de la rencontre a été dévoilé. En effet, Anthony Taylor sera l’officiel pour cette joute entre Marseillais et Amstellodamois. L’OM n’a croisé qu’une seule fois la route de l’arbitre anglais. C’était en 8es de finale retour de Ligue Europa en 2018 contre l’Athletic Bilbao. Ce jour-là, Marseille a bénéficié d’un penalty et avait terminé en supériorité numérique.

Pub. le - MAJ le
