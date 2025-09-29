Le retour sensationnel de Lamine Yamal impressionne l’Europe, relations tendues entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte

Lamine Yamal is back !

Le retour de Lamine Yamal a déjà permis au Barça de l’emporter et dans le même temps de prendre la tête de la Liga devant le Real Madrid. Les Catalans ont battu la Real Sociedad 2-1 grâce à des buts de Jules Koundé et Robert Lewandowski. Pas de Lamine Yamal au tableau d’affichage, mais il suffisait de regarder la rencontre pour voir à quel point le gamin de 18 ans a été brillant. «Une remontada made in Lamine» titre Sport, dès son deuxième ballon, il a enrhumé son vis-à-vis avant de donner un caviar à Lewandowski. Et sur le ballon suivant on était sur une virgule petit pont, bref Lamine Yamal est bel et bien de retour et les défenses espagnoles n’ont pas mis longtemps à le remarquer. Grâce à son numéro 10, le Barça a pris 1 point d’avance sur le Real qui a été giflé dans le derby contre l’Atlético samedi. Même à l’étranger tout le monde a été choqué par l’entrée en jeu de Lamine Yamal, un «remplaçant de luxe», s’amuse le journal Record. Forcément, quand on peut faire entrer en jeu une telle arme offensive, ça facilite les choses et on l’a vu hier. «Lamine Yamal est chaud avant le PSG» juge L’Équipe, une excellente nouvelle pour le Barça à 2 jours du gros choc de Ligue des Champions.

Antonio Conte prévient de Bruyne

L’AC Milan a pris la tête de la Serie A après avoir fait tomber Naples à San Siro, victoire 2-1. Du côté du champion en titre, cette première défaite en Serie A n’est pas un drame, mais elle est frustrante puisque les Napolitains ont joué à 11 contre 10 pendant une heure. Kevin De Bruyne avait réduit le score sur pénalty avant de sortir quelques minutes plus tard, un choix d’Antonio Conte qui ne lui a pas du tout plu. Pas de regard, ni de main tendue au moment de quitter la pelouse de San Siro pour le Belge qui était frustré. Antonio Conte a réagi en fin de match. « J’espère qu’il était contrarié par ce changement à cause du résultat. Sinon, il s’en prend à la mauvaise personne. », a lancé le coach italien. Une phrase lourde de sens, Naples va devoir régler rapidement ce petit problème pour éviter une situation complexe entre son entraîneur et le métronome de l’équipe.

Le duo Haaaland-Doku régale

Erling Haaland ne s’arrête plus. L’attaquant de Manchester City a encore inscrit un doublé samedi contre Burnley, le Norvégien est seul meilleur buteur de Premier League avec 8 buts, soit le double de Semenyo, son poursuivant. Pep Guardiola n’a pas peur des comparaisons, il l’a mis aux côtés d’un certain Leo Messi, en tout cas en termes de chiffres. Le serial buteur norvégien sortait d’une saison un peu moins bonne où il a connu quelques blessures, mais visiblement la trêve a été productive pour le numéro 9 des Skyblues qui veut de nouveau gagner des trophées cette saison. Et pour ça, il pourra compter sur son acolyte, Jeremy Doku. Le Belge est au top de sa forme depuis le début de saison comme le rappelle le Manchester Evening News, il a déjà délivré 3 passes décisives en Premier League et il avait également marqué en Ligue des Champions contre Naples. L’ancien joueur du Stade Rennais est très attendu cette saison par Pep Guardiola, il doit enfin confirmer son talent et ça passera par des statistiques, ce qu’il fait très bien depuis quelques semaines.