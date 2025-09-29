Menu Rechercher
LdC : 2600 fans du PSG attendus à Barcelone

Par Matthieu Margueritte
Le stade Montjuïc va accueillir le FC Barcelone @Maxppp
Mercredi soir, le Paris Saint-Germain disputera son premier gros choc de Ligue des Champions de la saison face au FC Barcelone. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique risque de devoir se passer de plusieurs de ses titulaires habituels.

Cependant, les supporters parisiens seront, eux, bien au rendez-vous. Ici Paris nous apprend que 2600 fans du club de la capitale feront le déplacement en Catalogne pour soutenir leur équipe.

Pub. le - MAJ le
