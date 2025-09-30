Oswaldo Vizcarrondo nommé sélectionneur intérimaire du Venezuela

Oswaldo Vizcarrondo, ancien défenseur central passé par Nantes et Troyes, a été nommé sélectionneur intérimaire du Venezuela pour les deux prochains matchs amicaux d’octobre, a annoncé la Fédération vénézuélienne de football (FVF). Formé comme entraîneur en France, le Vénézuélien de 41 ans, qui dirigeait jusqu’ici les équipes U17 et U20, prendra les commandes de la Vinotinto face à l’Argentine et au Belize, les 10 et 14 octobre aux États-Unis.

«Oswaldo Vizcarrondo sera l’entraîneur principal intérimaire de la Vinotinto pour les matches amicaux (…) contre l’Argentine et le Belize. (…) A l’issue de ces engagements, Vizcarrondo continuera à la tête de la Vinotinto des moins de 17 ans, en se concentrant sur leur préparation pour la Coupe du monde de la catégorie au Qatar», précise la FVF dans son communiqué. Sa nomination fait suite au licenciement de l’Argentin Fernando Batista et de son staff, après l’échec du Venezuela dans la course à la Coupe du Monde 2026, avec une 8e place sur 10 équipes dans les qualifications, et une dernière défaite lourde à domicile contre la Colombie (3-6).