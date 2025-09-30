Real Madrid : les réponses de Xabi Alonso face aux polémiques Vinicius Jr et Federico Valverde

Grâce à son large succès 5-0 face au Kairat Almaty, le Real Madrid a vécu une soirée idéale. Son leader offensif, Kylian Mbappé, s’est offert un triplé et le club merengue a provisoirement pris la tête du classement général de la Ligue des Champions. Cependant, la presse madrilène a relevé deux faits de match surprenants. Le premier a été la sortie de Vinicius Junior. Titularisé, le Brésilien a été invité à céder sa place à son compatriote Rodrygo à la 71e minute. Un choix de son coach qui a visiblement énervé le Brésilien qui est sorti furieux.

Plus que jamais remis en question cette saison, le numéro 7 merengue avait déjà agi de la sorte lorsque son entraîneur avait décidé de le sortir quasiment au même moment face à l’Espanyol. Interrogé en conférence de presse, Xabi Alonso a tenté d’expédier la patate chaude comme il a pu. «Non, non. Un autre jour si tu veux, pas aujourd’hui. Il faut toujours se contrôler, et rien ne s’est passé. L’histoire sur Vini, ce n’est pas ce que l’on peut penser. Ce n’était pas une plainte, c’était un commentaire qu’on comprenait. Ce que Vinicius a fait n’était pas une riposte.» Malheureusement pour l’entraineur espagnol, une polémique en a chassé une autre.

L’énigme Valverde

Présent en conférence de presse aux côtés d’Alonso la veille du match, Federico Valverde a été laissé sur le banc de touche tout le match. Ce qui en a étonné plus d’un puisqu’un joueur présent face aux médias joue généralement le match le lendemain. Milieu de terrain polyvalent, l’Uruguayen était pressenti pour dépanner à nouveau au poste de latéral droit avec les blessures de Trent Alexander-Arnold et de Dani Carvajal. Cependant, des rumeurs circulaient de l’autre côté des Pyrénées selon lesquelles Valverde ne voudrait plus jouer les pompiers de service à ce poste.

Le Sud-Américain l’a-t-il payé ce soir en restant scotché sur le banc ? Là encore, Alsono a voulu rapidement noyer le poisson. «Je regardais le match et je n’ai rien compris à ce que tu as dit. C’était une décision que j’avais prise. Fede est toujours prêt à intervenir. C’est un joueur très généreux, avec un bon tempérament, et si le match l’avait exigé, il aurait joué, comme Carreras. Il faut doser ses efforts. Ils avaient joué presque tout le match, et c’est une décision de ce genre.» Affaire à suivre.