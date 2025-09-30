Ligue 1 : la programmation de la 16e journée est connue

La Ligue de Football Professionnel vient d’annoncer la programmation complète de la 16e journée de Ligue 1, qui se déroulera du 12 au 14 décembre prochain, avec une première affiche le vendredi 12 décembre entre Angers SCO et le FC Nantes, qui sera à suivre à 20h45 sur Ligue 1+. Le samedi 13 verra notamment un derby breton entre le Stade Rennais FC et le Stade Brestois 29, à 19 heures sur beIN SPORTS 1, avant FC Metz – Paris Saint-Germain, à 21h05 sur Ligue 1+.

Dimanche, l’Olympique Lyonnais recevra Le Havre dès 15h sur Ligue 1+. S’en suivra le multiplex à 17h15 avec AJ Auxerre – LOSC Lille, RC Strasbourg Alsace – FC Lorient et notamment RC Lens – OGC Nice. Le choc de la journée aura lieu à 20h45 dans lequel l’Olympique de Marseille recevra l’AS Monaco à 20h45.

Le programme de la 16e journée

Vendredi 12 décembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

- Angers SCO – FC Nantes

Samedi 13 décembre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

- Stade Rennais FC – Stade Brestois 29

Samedi 13 décembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

- FC Metz – Paris Saint-Germain

Samedi 13 décembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

- Paris FC – Toulouse FC

Dimanche 14 décembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

- Olympique Lyonnais – Havre AC

Dimanche 14 décembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

- RC Lens – OGC Nice

- AJ Auxerre – LOSC Lille

- RC Strasbourg Alsace – FC Lorient

Dimanche 14 décembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

- Olympique de Marseille – AS Monaco