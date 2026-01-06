Timothée Pembélé de retour en Ligue 1

Prêté au Havre la saison passée, Timothée Pembélé fait son retour en Ligue 1. Non utilisé par Sunderland depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est à nouveau prêté aux Normands jusqu’à la fin de la saison. L’an dernier, le défenseur de 23 ans a disputé 21 matches (1 but) avec le HAC.

«Timothée Pembele de retour ! Reparti pour Sunderland à la fin de la saison passée, Timothée Pembele va revêtir à nouveau les couleurs Ciel & Marine !… Nous avons tous en mémoire son but, le but vainqueur face au FC Nantes (3-2) à la 88e minute d’une bataille épique en mars dernier ! Eh bien, Timothée Pembele (23 ans) est de retour au HAC, à nouveau prêté – sans option d’achat – par Sunderland jusqu’à la fin de saison ! Ce latéral, vu à 20 reprises en 2024-2025 sous nos couleurs, nous avait apporté toute sa fraîcheur, sa vivacité, son tempérament… et nous sommes impatients de les retrouver ! Il reprendra son numéro 32», indique le communiqué du HAC.