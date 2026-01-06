Menu Rechercher
Exclu FM Ekstraklasa (Pologne)

Le Red Star en discussion avancée pour récupérer Pape Meissa Ba !

Par Sebastien Denis - El-Hadji Loum
Pape Meïssa Ba @Maxppp

L’histoire est souvent faite de recommencements, et celle entre le Red Star et Pape Meissa Ba pourrait connaître un nouveau chapitre palpitant. Selon nos informations, le club audonien est en discussions très avancées avec le Widzew Łódź pour un retour de l’attaquant sénégalais sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat. Un renfort qui a tout de la bonne pioche, mais surtout du choix du cœur.

Car le buteur de 28 ans est une idole à Saint-Ouen : lors de la saison 2021-2022, il avait affolé les compteurs en terminant meilleur buteur de National (21 buts et 5 passes décisives) sous le maillot à l’Étoile Rouge. Depuis, le joueur a confirmé son talent à l’étage supérieur avec Grenoble (où il a aussi brillé devant les cages), avant de connaître des expériences plus mitigées à l’étranger, notamment à Schalke 04 puis en Pologne. En revenant dans son jardin et dans un club qui truste le podium de la Ligue 2, Pape Meissa Ba espère retrouver la confiance qui avait fait de lui la terreur des défenses françaises.

