Serie A : Côme étrille Pise

Côme a signé une victoire nette et sans appel sur la pelouse de Pise (3-0) lors de la 19e journée de Serie A. Longtemps accroché, le match a basculé après l’heure de jeu lorsque Maximo Perrone a ouvert le score à la 68e minute, récompensant la montée en puissance de l’équipe de Cesc Fàbregas, de plus en plus à l’aise dans la maîtrise du ballon.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Côme 33 18 +14 9 6 3 26 12 20 Pise 12 19 -15 1 9 9 13 28

Pise a ensuite totalement craqué en fin de rencontre. Tasos Douvikas a fait le break à la 76e minute avant de sceller définitivement le sort du match dans le temps additionnel sur penalty (90+6e). Un succès autoritaire pour Côme, solide et clinique, tandis que Pise, impuissant offensivement malgré la présence de M’Bala Nzola, s’enfonce un peu plus après une prestation insuffisante à domicile.