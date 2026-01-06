Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : Côme étrille Pise

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nico Paz @Maxppp
Pise 0-3 Côme

Côme a signé une victoire nette et sans appel sur la pelouse de Pise (3-0) lors de la 19e journée de Serie A. Longtemps accroché, le match a basculé après l’heure de jeu lorsque Maximo Perrone a ouvert le score à la 68e minute, récompensant la montée en puissance de l’équipe de Cesc Fàbregas, de plus en plus à l’aise dans la maîtrise du ballon.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Côme Côme 33 18 +14 9 6 3 26 12
20 Logo Pise Pise 12 19 -15 1 9 9 13 28

Pise a ensuite totalement craqué en fin de rencontre. Tasos Douvikas a fait le break à la 76e minute avant de sceller définitivement le sort du match dans le temps additionnel sur penalty (90+6e). Un succès autoritaire pour Côme, solide et clinique, tandis que Pise, impuissant offensivement malgré la présence de M’Bala Nzola, s’enfonce un peu plus après une prestation insuffisante à domicile.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Côme
Pise

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Côme Logo Côme
Pise Logo Pise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier