Serie A : Côme étrille Pise
Côme a signé une victoire nette et sans appel sur la pelouse de Pise (3-0) lors de la 19e journée de Serie A. Longtemps accroché, le match a basculé après l’heure de jeu lorsque Maximo Perrone a ouvert le score à la 68e minute, récompensant la montée en puissance de l’équipe de Cesc Fàbregas, de plus en plus à l’aise dans la maîtrise du ballon.
Classement live
Pise a ensuite totalement craqué en fin de rencontre. Tasos Douvikas a fait le break à la 76e minute avant de sceller définitivement le sort du match dans le temps additionnel sur penalty (90+6e). Un succès autoritaire pour Côme, solide et clinique, tandis que Pise, impuissant offensivement malgré la présence de M’Bala Nzola, s’enfonce un peu plus après une prestation insuffisante à domicile.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer