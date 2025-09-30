LdC : l’UEFA annonce le match Barça-Olympiakos au Camp Nou

Le FC Barcelone pourrait bientôt retrouver le Spotify Camp Nou pour ses matchs officiels, après avoir jonglé entre Montjuïc et le stade Johan Cruyff en raison des travaux de rénovation de l’enceinte. Sur son site officiel, l’UEFA indique que le match de Ligue des Champions contre l’Olympiakos, prévu le 21 octobre, se jouera au Camp Nou, révèle Marca. Trois jours auparavant, le 18 octobre, le Barça affrontera Gérone en Liga. La rencontre n’a pas encore de stade confirmé mais la mairie de Barcelone se dit confiante quant à une réouverture partielle du Camp Nou d’ici là. Le maire Jaume Collboni et son adjoint à la sécurité, Albert Batlle, ont déjà laissé entendre que les ajustements nécessaires sont en cours pour garantir la sécurité du site.

Toutefois, la situation reste complexe. Pour que le Barça puisse jouer en Ligue des Champions au Camp Nou, l’UEFA exige davantage de garanties que la Liga, dont la réouverture de la deuxième tribune latérale du stade qui permettrait de faire passer la capacité de 27 000 à 45 000 spectateurs - une condition qui n’est pas encore remplie. De plus, la réglementation de l’UEFA interdit à un club de disputer la phase de ligue dans deux stades différents, et comme le match contre le PSG se joue à Montjuïc ce mercredi, le Barça devra obtenir une dérogation spéciale. Le club a soumis une demande en ce sens, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une nécessité et non d’un choix commercial, mais aucune autorisation officielle n’a encore été accordée à ce jour.