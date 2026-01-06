Menu Rechercher
Monaco accueillera un match caritatif avec plusieurs légendes

Par Valentin Feuillette
Stade Louis II de l'AS Monaco @Maxppp

La Principauté de Monaco accueillera le samedi 24 janvier (15h30) la sixième édition de la FIGHT AIDS CUP, au Stade Louis II, dans le cadre prestigieux du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Cet événement caritatif majeur opposera une nouvelle fois les Barbagiuans de Monaco au Cirque FC, dans un esprit mêlant sport, spectacle et solidarité au profit de l’association FIGHT AIDS MONACO, fondée et présidée par la Princesse Stéphanie. Sous la présidence de Louis Ducruet, les Barbagiuans poursuivent leur évolution en intégrant désormais de grandes légendes internationales du football, élargissant ainsi leur rayonnement et leur message de sensibilisation. Le public pourra assister à un plateau exceptionnel avec la présence, entre autres, d’Eden Hazard, Bafétimbi Gomis, Robert Pirès, Ludovic Giuly, Clarence Seedorf, Christian Karembeu ou encore Youri Djorkaeff, tous réunis autour d’une cause qui mobilise la Principauté depuis plus de vingt ans.

Le Cirque FC, marqué cette année par une forte connotation italienne, sera emmené par Andriy Shevchenko, Ballon d’Or 2004 et capitaine pour cette édition, symbolisant le lien étroit entre le Festival du Cirque et les valeurs de solidarité portées par FIGHT AIDS MONACO. Si l’enjeu caritatif reste central, l’aspect sportif n’est pas en reste, le Cirque FC menant actuellement les confrontations avec quatre victoires contre une seule pour les Barbagiuans. Déterminé à inverser la tendance, Louis Ducruet vise un nouveau succès pour son équipe, tout en rappelant que la véritable victoire demeure l’impact humain et financier de l’événement. Avec plus d’un million d’euros déjà reversés à l’association, les Barbagiuans sont devenus son premier donateur, confirmant que la FIGHT AIDS CUP s’impose comme un rendez-vous incontournable, porteur d’un engagement durable et d’un message de solidarité fort bien au-delà du terrain.

Monaco
Ludovic Giuly
Clarence Seedorf
Eden Hazard
Christian Karembeu
Youri Djorkaeff
Robert Pirès
Bafétimbi Gomis
Andrii Shevchenko

