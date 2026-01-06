Real Madrid : Vinicius Jr n’ira pas à Chelsea

Lundi, les supporters de Chelsea se sont logiquement enflammés sur les réseaux sociaux en voyant le nom de Vinicius Jr émerger parmi les cibles du mercato hivernal. Plusieurs médias anglais ont, en effet, relayés une information venue d’Espagne expliquant que les Blues serait sur le point de faire des folies sur le marché des transferts en essayant de s’attacher les services de la star brésilienne du Real Madrid, Vinicius Junior… pour 155 millions d’euros.

L’ailier du Real Madrid, dont la relation n’est pas au mieux avec Xabi Alonso, n’a pas encore prolongé son contrat et la question d’un départ a vite été posé, afin d’éviter au club merengue de le voir partir gratuitement dans 18 mois. Mais ce mardi, le Chiringuito a rapidement mis fin aux rumeurs en assurant que l’attaquant de 25 ans n’ira pas à Chelsea. L’émission ibérique précise qu’un départ chez les Blues était bien une option, mais le club londonien ne voulait pas prendre en charge une partie de son salaire.