Real Madrid : Xabi Alonso a recadré Vinícius Júnior contre le Betis

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Real Madrid 5-1 Betis

Le Real Madrid s’est imposé contre le Betis (5-1) dimanche en Liga. Une belle victoire, et au lendemain de ce succès, on parle de deux hommes à Madrid. D’abord, de Gonzalo Garcia, auteur d’un joli triplé. Mais aussi de Vinícius Júnior, qui n’a pas été spécialement brillant et qui a encore été sifflé par le Santiago Bernabéu.

DAZN España
IMAGEN DAZN 🎥 Las indicaciones de Xabi Alonso a Vinicius durante el partido ante el Betis

#ElPost
Et Xabi Alonso, lui-même, semblait agacé par son joueur à certains moments. Les caméras de DAZN ont même montré une séquence où le Basque enguelait le Brésilien, pas forcément impliqué défensivement. « Eh, putain Vini. Vas-y mec, vas-y. Fais le pressing, putain, fais le pressing ! Ne t’arrête pas, vas-y ! », s’est notamment emporté le tacticien basque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior
Xabi Alonso

