Ajax Amsterdam : gros coup dur avant d’affronter l’OM

Ce mardi, l’OM va chercher à lancer sa saison en Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam. Après une défaite concédée au Santiago Bernabeu contre le Real Madrid (2-1), les Phocéens espèrent une première victoire contre la formation ajacide, malgré l’absence de Leonardo Balerdi. L’ancien de Dortmund ne s’est pas entraîné ce lundi lors de la séance collective et est incertain.

Un coup dur pour l’OM, mais l’Ajax est également diminuée puisque Wout Weghorst, le buteur néerlandais de 33 ans est indisponible pour ce choc. Le buteur d’1,97m souffre de douleurs au dos et ne sera pas du déplacement à Marseille. À l’instar de Kasper Dolberg (27 ans), également forfait et pas encore remis sur pied pour ce rendez-vous de Ligue des Champions.