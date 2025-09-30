Liverpool : Hugo Ekitike évoque la concurrence avec Alexander Isak

Recruté cet été pour environ 90 millions d’euros, Hugo Ekitike a parfaitement lancé sa saison avec Liverpool (5 buts en 10 matchs). Mais le club britannique n’a pas hésité à frapper un grand coup en attirant Alexander Isak pour 145 M€ le dernier jour du mercato. Une concurrence XXL que le Français accueille positivement, convaincu que la présence du buteur suédois peut l’aider à franchir un cap. Reste désormais à voir comment Arne Slot réussira à faire cohabiter ses deux atouts offensifs, encore jamais alignés ensemble.

«Je pense que c’est une bonne chose d’avoir plusieurs attaquants dans un si grand club», a déclaré Ekitike à la BBC. «Je ne vois pas un seul grand club jouer avec un seul attaquant, donc je pense que c’est bien qu’il soit là. Même pour moi, à mon âge, je pense que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer et à apprendre. Quant à savoir si nous pouvons jouer ensemble, ça, c’est au coach de décider comment il veut jouer. Ce n’est pas à moi. Mais évidemment, ce sont de grands joueurs. J’ai déjà joué dans un système à deux attaquants, ou seul en pointe, donc je peux faire beaucoup de choses. Si on doit jouer ensemble, je peux le faire.» Les deux attaquants ont marqué contre Southampton en League Cup la semaine dernière, avec Ekitike qui a remplacé Isak à la mi-temps. Ils auront une nouvelle occasion de briller ce mardi soir en Ligue des champions, en déplacement sur la pelouse de Galatasaray.