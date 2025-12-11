Lens blinde Rayan Fofana

Apparu à 12 reprises cette saison en Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive), l’attaquant Rayan Fofana a plus que jamais la confiance des dirigeants. À 19 ans, le natif de Paris a prolongé son contrat jusqu’en 2029.

«Lensois depuis l’âge de 13 ans et révélation du début de saison du Racing en Ligue 1 McDonald’s, Rayan Fofana prolonge l’histoire en Sang et Or ! Le prometteur attaquant « Made in Gaillette », auteur de 2 réalisations en 12 apparitions en 2025/26, est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029», indique le club artésien.